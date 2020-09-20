Валерию Радаеву в Instagram желают выздоровления

Валерий Радаев. Фото с его страницы в Instagram
Губернатору Саратовской области в Instagram желают выздоровления.
Глава региона на своей странице в соцсети поблагодарил сочувствующих.
- Спасибо всем за слова поддержки. Будьте здоровы! — Instagram-историю с такими словами опубликовал Радаев.
Радаев поблагодарил людей за слова поддержки через Instagram-историю
Также губернатор сделал репосты с пожеланиями выздоровления со страниц других пользователей.
Губернатору желают выздоровления
Напомним вчера, 19 сентября, Валерий Радаев объявил на своей странице, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме.
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