Валерию Радаеву в Instagram желают выздоровления

Валерий Радаев. Фото с его страницы в Instagram

Губернатору Саратовской области в Instagram желают выздоровления.

Глава региона на своей странице в соцсети поблагодарил сочувствующих.

- Спасибо всем за слова поддержки. Будьте здоровы! — Instagram-историю с такими словами опубликовал Радаев.

Радаев поблагодарил людей за слова поддержки через Instagram-историю

Также губернатор сделал репосты с пожеланиями выздоровления со страниц других пользователей.

Губернатору желают выздоровления

Напомним вчера, 19 сентября, Валерий Радаев объявил на своей странице, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме.

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