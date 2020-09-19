Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заражен коронавирусом

У губернатора Саратовской области подтвердился коронавирус

Сегодня, 19 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал в своем Instagram-аккаунте о том, что у него подтвердился коронавирус.

- Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме, — рассказал глава региона.

Местные жители тут же отреагировали на это известие.

- Выздоравливайте! — написала Татьяна Ленивова.

- Здоровья и скорейшего выздоровления, Валерий Васильевич! — поддержала Татьяна Касаева.

Губернатор подчеркнул, что продолжает работать, только дистанционно.

Он призвал жителей региона беречь себя и своих близких, поблагодарил медиков, которые трудятся в поликлиниках и больницах, за их важный и нелегкий труд.

- Все санитарные нормы и мероприятия будут выполнены в полном объеме. Вчера еще Валерий Радаев был на работе, поздним вечером он проводил встречи, — рассказала начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова.

Вчера, 18 сентября, например, глава региона, был на итоговом заседании рабочей группы по вопросу обманутых дольщиков, а также вручал награды лучшим экспортерам года.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Саратовской областной думе.

Несколькими месяцами ранее была зафиксирована вспышка COVID-19 в Саратовской областной думе

Диагнозы подтвердились у зампреда думы Ольги Болякиной, руководителя фракции КПРФ Александра Анидалова, руководителя ЕР Александра Дзюбана.

Коронавирусом уже переболел Александр Дзюбан

Число зараженных COVID-19 в регионе не снижается, сегодня подтвердилось еще 110 новых диагнозов, за сутки выздоровели 102 человека.

Общее число заболевших в регионе составляет 14332 человека, в основном это саратовцы — 53 зараженных и лица старше 60 лет — таковых насчитывается 47. Общее число умерших от коронавируса жителей Саратовской области достигло 93.

Отметим, что вчера, 18 сентября, в Саратовскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это 42 ампулы марки Спутник V.

В первую очередь прививать будут граждан из группы риска, то есть врачей и учителей — по желанию.

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