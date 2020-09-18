Жильцы дома с рухнувшим потолком в Саратове могут получить временное жилье

Сегодня, 18 сентября, жительница Саратова пожаловалась в соцсетях на рухнувший потолок в квартире дома №15 на Московской улице. Здание признано аварийным.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Волжского района города, поскольку здание признали подлежащим сносу после 1 января 2017 года, в программу по переселению граждан из аварийного жилфонда он не вошел.

Но горожане, в том числе и автор сообщения, чьи помещения признаны непригодными для проживания, могут получить временный дом.

Для этого нужно обратиться с заявлением в комитет по управлению имуществом города на Театральную площадь 7 или позвонить по телефону 49-30-50. Или же подать его через МФЦ.

Напомним, управляющую организацию, которая занимается домом, ожидает проверка.

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