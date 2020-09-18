Управляющая организация ответит за дом с рухнувшим потолком на Московской

Сегодня, 18 сентября, жительница Саратова Марьям Хаджиева пожаловалась на рухнувший потолок в аварийном доме на Московской улице 15 Ж.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, инспекция запросит в прокуратуре разрешение на проверку в здании.

В период ограничений их можно устраивать в случае угрозы жизни и здоровью людей.

Согласно реестру лицензий дом находится под крылом управляющей организации ООО «ЖКО», которую и ожидает проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.