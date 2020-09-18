В доме в центре Саратова рухнул потолок в коридоре

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Жительница Саратова Марьям Хаджиева рассказала в соцсети «ВКонтакте» об аварийном доме на Московской улице 15 Ж, где вчера, 17 сентября, в 21:05 рухнул потолок в коридоре.

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- Хорошо, что дети в это время умывались в ванной, они не пострадали. Наш дом признали аварийным и подлежащим сносу. Когда нас переселят из этого страха и ужаса, — написала она в паблике «Саратов онлайн».

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Гражданка опубликовала фото с места событий и объявление о соответствующем распоряжении мэрии.

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