В Саратовской области выросло число погибших от коронавируса

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек. Скончалась от COVID-19 74-летняя женщина.

Она находилась на лечении в специализированном стационаре по поводу двустороннего поражения легких. Несмотря на необходимую терапию по всем основным направлениям, состояние прогрессивно ухудшалось, нарастали признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Как сообщили в Минздраве области, на фоне неэффективного кровообращения наступила смерть больной.

В стационаре она провела 18 суток, из них пять последних — на ИВЛ. Из сопутствующих патологий: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, сочетанный аортальный порок, фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность.

Напомним, сегодня, 16 сентября, общее число заболевших с начала пандемии в Саратовской области превысило 14 тыс. человек.