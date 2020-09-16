Коронавирус в Саратовской области за сутки охватил еще 111 человек

В Саратовской области, по данным на утро 16 сентября, выявлено 111 зараженных коронавирусом.

- Общее количество инфицированных составило 14 008, а выздоровевших — 9 159. За сутки вылечились 104 человека, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Основная часть новых случаев зарегистрирована в Саратове — 68. Еще восемь заболевших выявили в Энгельсском, семь — в Балаковском, пять — в Саратовском районах. Еще в 13 районах — по трое и менее зараженных за сутки.

При этом среди заболевших 81 человек с неустановленным источником заражения, остальные — контактные.

С пневмонией коронавирус протекает у 82 новых больных, с признаками ОРВИ — у 20, бессимптомно — у девяти.

За сутки выявили 43 человек старше 60 и шесть детей до 14 лет, заразившихся инфекцией.

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