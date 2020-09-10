В Саратове из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В Саратове сегодня, 10 сентября, эвакуировали школу №21.

Как рассказал «КП-Саратов» источник, учебное заведение на улице Посадского якобы «заминировали» телефонные террористы.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, недавно из-за угроз взрывов эвакуировали торговые центры и аэропорт.

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