В Саратове из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В Саратове сегодня, 10 сентября, эвакуировали школу №21.
Как рассказал «КП-Саратов» источник, учебное заведение на улице Посадского якобы «заминировали» телефонные террористы.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, недавно из-за угроз взрывов эвакуировали торговые центры и аэропорт.
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