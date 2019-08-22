2019-08-22T10:12:47+03:00
Общество

Из саратовского аэропорта «Гагарин» эвакуировали пассажиров и сотрудников

Прошла учебная тревога
Екатерина Семенова
Поделиться:

Эвакуация в аэропорту "Гагарин".

Изменить размер текста:

В новом аэропорту Саратова была проведена эвакуация по учебной тревоге.

- Всем немедленно покинуть здание. Пользуйтесь основными и запасными выходами, а также переходами в соседние корпуса. Избегайте проявлений суеты и паники. Персоналу обеспечить беспрепятственное движение людей, согласно плану эвакуации, — такое объявление прозвучало в аэропорту, сообщили очевидцы.

Как сообщил «КП-Саратов» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Гагарин» Максим Жминда, пожарная тревога сработала по плану в рамках учебной тревоги.

- Учебная тревога сработала в 08:26. В соответствии с установленными процедурами проведена эвакуация пассажиров и персонала. В 08:45 был дан отбой тревоги. Персонал и пассажиры вернулись в здание аэропорта, — рассказал он.

По его словам, задержек рейсов в связи с этим не было, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

На тот момент шла регистрация пассажиров на рейсы «Аэрофлота» до Москвы и компании Pegas Fly до Санкт-Петербурга. Время было выбрано так, чтобы никто не опоздал, жалоб от пассажиров не поступало.

Напомним, аэропорт «Гагарин» начал работу 20 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Радаев наградил участников строительства аэропорта «Гагарин»

Из нового саратовского аэропорта 20 августа вылетел первый международный рейс

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтае вахтовик забил сожительницу до смерти по подозрению в измене
В октябре «Победа» запустит рейсы из «Гагарина» в Санкт-Петербург
Саратовский ЦСМ им. Дубовикова приступил к оказанию новой услуги по испытанию качества зерна и продуктов его переработки
Саратовцы стали хуже одеваться и меньше тратить на еду
Бывший следователь из Маркса осужден на семь лет за получение взятки
Количество районов Саратовской области с мышиной лихорадкой увеличилось вдвое
Авария оставила без воды дома в центре Саратова
80 сотрудников ООО «КВС» прошли курсы повышения квалификации
Саратовский «Сокол-М» вышел в полуфинал Кубка РФС «Приволжье»
Житель Сосновки оставил саратовца без ноутбука
В Саратове водитель Lada Kalina пострадал в столкновении с Ford Focus
В центре Саратова юноша забрал у прохожего смартфон
В Саратовской области 14 детей на двухколесном транспорте попали в аварии
Определен очаг возгорания дома на Вольской
В летней цифровой школе обучение прошли 36 саратовских школьников
УАЗ «Буханка» провалился в яму на Вишневой
В Саратове ремонтировали две дороги
Под Саратовом на берегу Красной Речки у пенсионера украли мопед
В Саратове мужчина убил обидчика, защищая свое достоинство
Поиски Светланы Шароватовой (Колдиной) в Балакове прекращены
Бетономешалка перекрыла проспект 50 лет Октября в Саратове
Частично обрушившийся зимой дом генерала Деникина загорелся минувшей ночью
Четверг в Саратове пройдет без осадков
Ночные гонки подростков на «копейке» закончились печально
В Энгельсе машина задним ходом сбила велосипед с двумя детьми
Министр транспорта и глава Петровского района проинспектировали ремонт дорог
В Саратове спасатели достали из колодца с водой упавшую туда собаку