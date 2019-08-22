Из саратовского аэропорта «Гагарин» эвакуировали пассажиров и сотрудников

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-22T10:12:47+03:00

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В новом аэропорту Саратова была проведена эвакуация по учебной тревоге.

- Всем немедленно покинуть здание. Пользуйтесь основными и запасными выходами, а также переходами в соседние корпуса. Избегайте проявлений суеты и паники. Персоналу обеспечить беспрепятственное движение людей, согласно плану эвакуации, — такое объявление прозвучало в аэропорту, сообщили очевидцы.

Как сообщил «КП-Саратов» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Гагарин» Максим Жминда, пожарная тревога сработала по плану в рамках учебной тревоги.

- Учебная тревога сработала в 08:26. В соответствии с установленными процедурами проведена эвакуация пассажиров и персонала. В 08:45 был дан отбой тревоги. Персонал и пассажиры вернулись в здание аэропорта, — рассказал он.

По его словам, задержек рейсов в связи с этим не было, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

На тот момент шла регистрация пассажиров на рейсы «Аэрофлота» до Москвы и компании Pegas Fly до Санкт-Петербурга. Время было выбрано так, чтобы никто не опоздал, жалоб от пассажиров не поступало.

Напомним, аэропорт «Гагарин» начал работу 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU