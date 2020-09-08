В Саратове эвакуировали людей из ТЦ из-за угрозы взрыва

Торговый центр «Оранжевый» эвакуировали. Фото из соцсети

В Саратове эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Оранжевый» и ТЦ «Happy Молл».

- Была угроза взрыва, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Неизвестно, было ли это реальное минирование или телефонное. В городском УМВД и областном ГУ МВД отказались комментировать случившееся.

По словам очевидцев, в Заводском районе работают полицейские и спасатели, а у «Happy Молл» также сотрудники ФСБ.

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