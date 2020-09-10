Мэр Саратова заявил, что городу с каждым годом дают все больше субсидий, но ему все мало

Михаил Исаев Фото: Александр Уриевский

Мэр Саратова рассказал, что состоялась первая рабочая встреча с финансовым блоком областного правительства по поводу его обращения об увеличении доходов бюджета областного центра.

В полученном редакцией «КП-Саратов» комментарии мэра, не говорится об итогах встречи, но отмечается, «что обсуждение идет тяжело».

Исаев признал, что в последние годы идет постоянный рост субсидий и иных межбюджетных трансфертов для Саратова. Их доля в общей сумме доходов бюджета города выросла с 4,9% в 2015 году до 32,7% в 2019 году.

По мнению Исаева, это свидетельствует о недостаточности у муниципалитета собственных финансовых ресурсов для исполнения возложенных полномочий, и требуются дополнительные средства из вышестоящих бюджетов.

Дополнительные деньги Саратову нужны «не просто сейчас, а уже давно», считает мэр.

- Когда уже в сторону города будут предприняты системные шаги по повышению суммы возвращаемых муниципалитету средств от налоговых сборов?! – резюмировал итоги встречи с областными чиновниками Михаил Исаев.