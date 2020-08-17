Михаил Исаев заявил о невозможности полноценного благоустройства Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев заявил о невозможности полноценного благоустройства в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, по словам мэра, причина этого – отсутствие региональных дотаций.

Михаил Исаев заявил, что администрация в течение года неоднократно обращалась к губернатору Валерию Радаеву с просьбой выделения денег на содержание дорожной техники, купленной в прошлом году. Глава региона дал соответствующие распоряжения, и 13 июля был выделен межбюджетный трансфер на 100 млн рублей.

- Однако уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств доведены только 3 августа, что может свидетельствовать о затягивании со стороны регионального минфина исполнения решения областных депутатов, – заявил Михаил Исаев.

Он отметил, что так как фактически деньги не поступили, то «существует вероятность того, что муниципальные предприятия по благоустройству не смогут осуществлять свою деятельность, в том числе из-за невозможности закупки горюче-смазочных материалов».

- Коммунальные предприятия Саратова могут встать, – подчеркнул глава города.

Примечательно, что непосредственно перед этим мэрия распространила релиз, в котором Михаил Исаев размышляет о светлом будущем Саратова на ближайшие 50 лет.

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