Саратовцам выплатят по три тысячи рублей на каждого ребёнка к пособию по безработице

В сентябре нетрудоустроенные родители, имеющие детей до 18 лет, как и прежде получат дополнительные деньги от государства.

Постановлением за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина в сентябре предусмотрены выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3 тысячи рублей плюсом к пособию по безработице.

Напомни, ранее рассматривался вопрос отмены соответствующих доплат, но в Правительстве РФ приняли решение в пользу родителей.

В настоящий момент пособие по безработице для граждан, потерявших работу после 1 марта, составляет 12 130 рублей.