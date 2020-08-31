Как изменятся пособия по безработице с 1 сентября: отменяются повышенные выплаты, введенные на время пандемии

Безработные вновь будут получать обычное пособие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября в Саратовской области изменится система выплат безработным гражданам.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, ранее введенные меры поддержки, связанные с пандемией коронавируса, будут действовать до осени.

В Минтруда напомнили, какие меры были приняты с 1 марта для поддержки граждан, потерявших источник дохода.

1. Пособие по безработице для граждан, потерявших работу после 1 марта, составило 12 130 рублей — это величина МРОТ. Причем наличие детей до 18 лет автоматически увеличивает сумму на 3 тыс. рублей за каждого.

2. Минимальный размер пособия увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Если человек после 1 марта утратил право на выплаты, то срок их продлен еще на три месяца.

3. Бизнесмены, закрывшие свое дело после 1 марта, также получили право на максимальный размер пособия по безработице на три месяца.

Потерявшие работу с 1 марта граждане ранее могли претендовать на дополнительные меры поддержки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- В соответствии с действующим законодательством указанные меры поддержки действуют до 1 сентября 2020 года за исключением максимального размера пособия, которое составит также 12 130 рублей, – пояснили в Минтруда.

С завтрашнего дня размер будет основан на законодательстве о занятости. То есть, минимальный размер выплат составит 1,5 тыс. рублей. Если гражданин до увольнения проработал не менее 26 недель, то ему будет назначено пособие на основе зарплаты за последние три месяца.

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