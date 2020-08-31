Как изменятся пособия по безработице с 1 сентября: отменяются повышенные выплаты, введенные на время пандемии

Безработные вновь будут получать обычное пособие
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 1 сентября в Саратовской области изменится система выплат безработным гражданам.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, ранее введенные меры поддержки, связанные с пандемией коронавируса, будут действовать до осени.
В Минтруда напомнили, какие меры были приняты с 1 марта для поддержки граждан, потерявших источник дохода.
1. Пособие по безработице для граждан, потерявших работу после 1 марта, составило 12 130 рублей — это величина МРОТ. Причем наличие детей до 18 лет автоматически увеличивает сумму на 3 тыс. рублей за каждого.
2. Минимальный размер пособия увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Если человек после 1 марта утратил право на выплаты, то срок их продлен еще на три месяца.
3. Бизнесмены, закрывшие свое дело после 1 марта, также получили право на максимальный размер пособия по безработице на три месяца.
Потерявшие работу с 1 марта граждане ранее могли претендовать на дополнительные меры поддержки
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
- В соответствии с действующим законодательством указанные меры поддержки действуют до 1 сентября 2020 года за исключением максимального размера пособия, которое составит также 12 130 рублей, – пояснили в Минтруда.
С завтрашнего дня размер будет основан на законодательстве о занятости. То есть, минимальный размер выплат составит 1,5 тыс. рублей. Если гражданин до увольнения проработал не менее 26 недель, то ему будет назначено пособие на основе зарплаты за последние три месяца.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.