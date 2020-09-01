Денис Жабкин: Думаю, власти Саратова прислушаются к мнению Володина и оставят трамвай в Мирном переулке

Саратовский краевед и блогер Денис Жабкин поделился с «КП-Саратов» мнением о предложенных вариантах развития общественного транспорта в Мирном переулке.

Напомним, вчера, после визита председателя Государственной думы Вячеслава Володина, глава города Михаил Исаев заявил о трех вариантах: 1) убрать рельсы и пустить от Детского парка до Мирного переулка бесплатный автобус или электробус, 2) продлить этот подвозящий автобус или электробус до Чапаева и пустить его по Большой Казачьей, 3) оставить рельсы как было и пустить там ретро-трамвай.

По мнению Дениса Жабкина, первые два варианта неприемлемы. Краевед засомневался, например, что пассажир с улицы Чапаева поедет на подвозящем автобусе в Детский парк, чтобы потом пересесть на трамвай. Ему проще сразу выбрать прямой маршрут.

Что касается ретро-трамвая, то, хоть задумка интересная, вряд ли она жизнеспособная. Дело в том, что у него малая вместимость: особенно, если будут пересаживаться пассажиры сразу четырех маршрутов. Однако такие туристические вагоны можно было бы пустить по выходным, наряду с обычными.

- Непонятно, почему мэрия уперлась в этот электробус или автобус, учитывая направленность на развитие электротранспорта, о которой говорил Вячеслав Володин, когда приезжал в троллейбусное депо. И это не только его мнение, ведь во всех современных городах России и мира идет развитие именно экологических видов транспорта. Особенно это касается трамвая — он намного вместительнее автобусов, а при наличии выделенной линии ездит без пробок. Поэтому пассажиры, вероятнее всего, предпочтут именно его, — считает Денис Жабкин.

Он также предположил, что городские власти прислушаются к мнению Вячеслава Володина.

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