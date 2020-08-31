Вячеслав Володин выступил за сохранение трамвая в Мирном переулке

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин высказался за трамвайные пути в Мирном переулке Саратова.

Сегодня, 31 августа, спикер Госдумы продолжает свой визит в Саратов и очередной точкой его работы стал именно Мирный переулок, за который в последние дни в городе развернулась настоящая «война». Напомним, администрация города считает нужным убрать рельсы, сделав разворотное кольцо у Детского парка. Многие горожане выступили против этого.

На встрече с Володиным глава города Михаил Исаев рассказал о трех вариантах развития ситуации: оставить трамвайное движение в существующем виде, убрать рельсы, пустив до Мирного переулка от Детского парка бесплатный автобус. Или же организовать по кольцу движение старинного трамвая, который мог бы привлекать туристов.

По словам Вячеслава Володина, трамвай является экологическим видом транспорта, поэтому убирать рельсы из Мирного переулка не стоит. Он считает, что их нужно модернизировать, чтобы снизить шум, который мешает жителям.

В любом случае, подчеркнул Володин, решение следует принять только после всестороннего обсуждения с горожанами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.