Трамвай в Мирном переулке: после визита Володина у мэрии Саратова появились новые идеи

Фото из Instagram Михаила Исаева

В ситуации с движением общественного транспорта в Мирном переулке появились новые сценарии развития.

Несмотря на то, что жители активно протестовали, ранее администрация Саратова настаивала на ликвидации трамвайного движения вы Мирном переулке. Предлагалось сделать разворотное кольцо четырех маршрутов у Детского парка, а от него пустить бесплатный автобус.

Лишь после того, как председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил переулок и отметил, что следует сохранить электротранспорт, глава Саратова Михаил Исаев выдвинул еще две идеи.

Оказывается, рельсы в Мирном переулке можно все-таки оставить, отремонтировать, модернизировать и пустить трамваи. Возможно даже ретро, который бы играл роль туристического объекта. Напомним, ранее мэрия про этот вариант даже не упоминала.

И, как выяснилось, есть возможность проложить новые рельсы, продлив трамваи до улицы Чапаева и пустив их по улице Большая Казачья.

- Пишите в комментариях о том, какой из сценариев развития событий наиболее удачный, на ваш взгляд, – написал Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Большинство комментатор высказались именно за вариант оставить рельсы в Мирном переулке, причем даже без ретро-трамвая.

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