Массовое отключение воды в Волжском районе. Новые адреса

В Волжском районе Саратова с 8:30 13 августа до 7:30 14 августа десятки домов останутся без воды из-за профилактических работ на водопроводе.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Отметим, что в зону отключений добавились новые адреса: Большая Затонская улица, Лермонтова 77 и 77а, поселок Затон.
Известно, куда будут подвозить воду.
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