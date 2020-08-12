Массовое отключение воды в Волжском районе. Новые адреса

В Волжском районе Саратова с 8:30 13 августа до 7:30 14 августа десятки домов останутся без воды из-за профилактических работ на водопроводе.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Отметим, что в зону отключений добавились новые адреса: Большая Затонская улица, Лермонтова 77 и 77а, поселок Затон.

Известно, куда будут подвозить воду.

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