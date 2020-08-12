Жителям Волжского района привезут воду в цистернах. Список адресов

Днем 13 августа жителям Волжского района Саратова будут подвозить питьевую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начались плановые работы, в результате которых десятки улиц останутся без воды на сутки.

Воду будут подвозить по адресам:

- ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая больница №5» (ул. Большая Горная, 100) – 09:00-11:00; 15:00-17:00;

- ГБОУ СО «Школа-интернат №5» (ул. Рогожина, 22) – 11:00-13:00; 17:00-18:30;

- пересечение Малой Горной и Лермонтова – 10:00-12:00;

- ул. Соколовая, 18/40 – 12:00-14:00;

- ул. Соколовая, 44/62 – 14:00-16:00;

- ул. Соколовая, 145/163 – 16:00-18:00;

- ул. Соборная, 68а/145 – 18:00-19:00;

- ул. Радищева, 74 – 19:00-20:00.

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