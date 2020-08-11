В Волжском районе Саратова на сутки отключат воду. Список улиц

Начата подготовка сетей к зиме
Фото: Екатерина Семенова
Опубликован список улиц Волжского района Саратова, которые останутся без воды 13 августа.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там будут идти работы по подготовке сетей к зимнему периоду.
На сутки с утра 13 августа до утра 14 августа, воды не будет на следующих улицах:
- 1-я Садовая,
- Соколовая,
- Будочная,
- Малая Горная,
- Малая Затонская,
- Малая Соляная,
- Трудовой переулок,
- Радищева,
- Рогожина,
- Соборная,
- Большая Горная,
- Мясницкий овраг,
- Глебучев овраг,
- Трудовой переулок,
- Некрасова,
- Волочаевский проезд,
- Мясницкая,
- Рогожина,
- Вознесенская,
- Октябрьская,
- Фильтровая,
- Чернышевского,
- Духосошественская площадь,
- Посадского,
- Горького,
- Красновая,
- Вознесенскогго,
- Чернышевского,
- Веселая,
- Комсомольская,
- Крестьянская,
- и другие.
В зону отключения попали Музей боевой и трудовой славы, служба благоустройства города.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.