В Волжском районе Саратова на сутки отключат воду. Список улиц

Начата подготовка сетей к зиме Фото: Екатерина Семенова

Опубликован список улиц Волжского района Саратова, которые останутся без воды 13 августа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там будут идти работы по подготовке сетей к зимнему периоду.

На сутки с утра 13 августа до утра 14 августа, воды не будет на следующих улицах:

- 1-я Садовая,

- Соколовая,

- Будочная,

- Малая Горная,

- Малая Затонская,

- Малая Соляная,

- Трудовой переулок,

- Радищева,

- Рогожина,

- Соборная,

- Большая Горная,

- Мясницкий овраг,

- Глебучев овраг,

- Трудовой переулок,

- Некрасова,

- Волочаевский проезд,

- Мясницкая,

- Рогожина,

- Вознесенская,

- Октябрьская,

- Фильтровая,

- Чернышевского,

- Духосошественская площадь,

- Посадского,

- Горького,

- Красновая,

- Вознесенскогго,

- Чернышевского,

- Веселая,

- Комсомольская,

- Крестьянская,

- и другие.

В зону отключения попали Музей боевой и трудовой славы, служба благоустройства города.

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