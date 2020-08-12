Расстрел пункта весового контроля на трассе в Саратовской области. Подробности, фото

Последствия расстрела оборудования

В ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» (РНИЦ) рассказали корреспонденту «КП-Саратов» некоторые подробности расстрела пункта весового контроля, который принадлежит этому государственному учреждению.

Последствия расстрела оборудования

ЧП произошло 11 августа. По данным сотрудников, которые выезжали на место происшествия на трассе Саратов-Пугачев в районе села Быков Отрог Балаковского района, стрельба велась из ружья.

Было произведено несколько выстрелов по видеокамере, трансформатору, другому оборудованию. Стрелявший или стрелявшие не оставили на месте гильзы от патронов.

Последствия расстрела оборудования

Пока в учреждении изучают работоспособность приборов и всего комплекса и объем ущерба не установлен.

Записи с видеокамер находятся в полиции, которая их изучает.

Последствия расстрела оборудования

Сейчас пост весового контроля полностью выведен из эксплуатации, он отключен от энергоснабжения из-за случившегося там короткого замыкания после обстрела.