В Энгельсе тысячи человек остались без транспортного сообщения

В Энгельсском районе Саратовской области парализовано пять маршрутов автобусного сообщения. Жалобы на отсутствие транспорта поступили губернатору Валерию Радаеву, который потребовал от подчиненных этот вопрос урегулировать. Об этом он заявил 11 августа на заседании координационного совета по коронавирусу.

- Мне поступают жалобы от жителей Энгельсского района. Парализовано 5 маршрутов, в том числе пригородных, которые суммарно обслуживают по тысячи человек в день. Поручаю профильному зампреду подготовить совместно с руководством муниципалитета предложения, которые бы позволили оперативно наладить регулярное сообщение. Если проблема – системная, связанная с проведением конкурсных процедур, разбирайтесь с этим вопросом, ищите выход вплоть до законодательных инициатив, - заявил Радаев.

Напомним, в Энгельсе в последнее время ряд перевозчиков отказались от обслуживания выигранных на конкурсе маршрутов.