В Энгельсе перевозчик отказался от восьми автобусных маршрутов

20 Март 2020 2020-03-20T13:59:33+03:00

У администрации района осталось 20 дней, чтобы организовать новый конкурс

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АО «Автоколонна № 40» заявила о нежелании обслуживать восемь автобусных маршрутов на территории Энгельсского района. Соответствующее заявление о прекращении действия свидетельств на перевозки компания подала еще 11 марта в комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации.

Без перевозчика могут остаться следующие маршруты:

- № 269 «г. Энгельс Ярмарка – дачи Волжанка»;

- № 27 «Речпорт – пос. Мелиораторов»;

- № 416 «г. Энгельс Ярмарка – с. Липовка»

- № 295 «г. Энгельс Ярмарка – с. Воскресенка»;

- № 279 «г. Энгельс Ярмарка – с. Узморье»;

- № 351Б «г. Энгельс Д/К Дружба – дачи Искра-3»;

- № 276Д «г. Энгельс Д/К Дружба – дачи с. Ленинское»;

- № 270 «г. Энгельс Д/К Дружба – дачи им. Урицкого».

В районной администрации уточнили, что по закону с момента подачи заявления предприятие обязано в течение 90 дней продолжать перевозки, предусмотренные договором.

Между тем чиновники обязаны в течение тридцати дней с момента поступления заявления организовать проведение открытого конкурса для определения нового перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU