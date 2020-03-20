В Энгельсе перевозчик отказался от восьми автобусных маршрутов
АО «Автоколонна № 40» заявила о нежелании обслуживать восемь автобусных маршрутов на территории Энгельсского района. Соответствующее заявление о прекращении действия свидетельств на перевозки компания подала еще 11 марта в комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации.
Без перевозчика могут остаться следующие маршруты:
- № 269 «г. Энгельс Ярмарка – дачи Волжанка»;
- № 27 «Речпорт – пос. Мелиораторов»;
- № 416 «г. Энгельс Ярмарка – с. Липовка»
- № 295 «г. Энгельс Ярмарка – с. Воскресенка»;
- № 279 «г. Энгельс Ярмарка – с. Узморье»;
- № 351Б «г. Энгельс Д/К Дружба – дачи Искра-3»;
- № 276Д «г. Энгельс Д/К Дружба – дачи с. Ленинское»;
- № 270 «г. Энгельс Д/К Дружба – дачи им. Урицкого».
В районной администрации уточнили, что по закону с момента подачи заявления предприятие обязано в течение 90 дней продолжать перевозки, предусмотренные договором.
Между тем чиновники обязаны в течение тридцати дней с момента поступления заявления организовать проведение открытого конкурса для определения нового перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU