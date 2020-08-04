В ПривЖД прокомментировали сход с рельсов вагона на станции Саратов-Порт
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Днем 4 августа в 13:40 на станции Саратов-Порт при производстве маневровых работ произошёл сход вагона, находившегося в составе грузового поезда.
В результате происшествия никто не пострадал, опасности для окружающей среды также нет.
- Для устранения последствий схода на ст. Саратов-Порт был направлен восстановительный поезд со ст. Саратов-2.
На движение пассажирских поездов данная ситуация не повлияла , - уточнили в пресс-службе ПривЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU