2020-08-04T19:30:03+03:00
Происшествия

В ПривЖД прокомментировали сход с рельсов вагона на станции Саратов-Порт

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Днем 4 августа в 13:40 на станции Саратов-Порт при производстве маневровых работ произошёл сход вагона, находившегося в составе грузового поезда.

В результате происшествия никто не пострадал, опасности для окружающей среды также нет.

- Для устранения последствий схода на ст. Саратов-Порт был направлен восстановительный поезд со ст. Саратов-2.

На движение пассажирских поездов данная ситуация не повлияла , - уточнили в пресс-службе ПривЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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