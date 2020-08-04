2020-08-04T15:11:18+03:00
Происшествия

В Саратове с рельсов сошел поезд

ЧП случилось в поселке Юриш
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 августа, анонимный саратовец рассказал о сошедшем с рельсов поезде в поселке Юриш Саратова.

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Информация об этом появилась в паблике «Регион-64 Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации дополнил ее снимками, о пострадавших не говорится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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