В Саратове с рельсов сошел поезд

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:11:18+03:00

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Сегодня, 4 августа, анонимный саратовец рассказал о сошедшем с рельсов поезде в поселке Юриш Саратова.

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Информация об этом появилась в паблике «Регион-64 Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации дополнил ее снимками, о пострадавших не говорится.

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ИСТОЧНИК KP.RU