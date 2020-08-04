Школьника из Вольска посадили на семь лет за нападение с топором на девочку
Вынесен приговор мальчику из Вольска, который напал на школу с бутылками горючей смеси и ранил девочку топором.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 15-летнего мальчика признали виновным в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом с особой жестокостью.
Суд установил, что 28 мая 2019 года он пришел в школу №4, где учился. Мальчик бросил в класс с 18 школьниками бутылку с горючей смесью, а потом еще одну — в коридор, где был учитель. Однако жидкость не воспламенилась, что позволило избежать жертв.
Тем не менее мальчик ударил топором по голове 12-летнюю девочку, которая шла по коридору. Впоследствии девочка ослепла на один глаз.
Суд приговорил подростка к семи годам в воспитательной колонии. Приговор не вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU