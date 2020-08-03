Минстрой и прокуратура проверили дом с шатающимися стенами в Саратове

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:07:00+03:00

Они не нашли расхождений с проектом

Изменить размер текста: A A

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области вместе с прокуратурой Заводского района побывали в строящемся доме по 2-му Азовскому проезду.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минстрое, внеплановая проверка была вызвана публикациями в СМИ.

Ранее мы писали, что видео шатающейся стены здания и дыр в оконных проемах опубликовано в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

- Нарушение по факту, представленному в видео, было устранено. Специалистами министерства проверены конструктивные элементы жилого дома. По предварительному осмотру, монтаж конструктивных элементов здания выполнен в соответствии с проектной документацией, — сообщили в Минстрое по итогам проверки.

Тем не менее проектная и исполнительная документация будет изучена еще раз. После этого эксперты оценят строящийся дом.

Застройщиком дома, предназначенного для сирот и переселенцев из аварийного жилья, выступает ООО «Комсомольский», а подрядчиком — АО «Саратовоблжилстрой. В министерстве отметили, что это предприятие ранее уже привлекалось к ответственности за организацию стройплощадки и некачественно применяемый материал при возведении данного дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU