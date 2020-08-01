Стены шатаются: сирот в Саратове хотят поселить в разваливающуюся новостройку?
Жители Саратова обратились в паблик сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина. Они прислали видео дома, который, по их мнению, построен некачественно.
Как запечатлено на видео, стены дома не просто шатаются, а ходят ходуном. В оконных проемах зияют сквозные дыры.
Дом на 2-м Азовском проезде в Заводском районе Саратова предназначен для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья.
- По словам нашего подписчика, застрои щик этого дома - «Комсомольскии », подрядчик - «Саратовоблжилстрои », отделочные работы ведет ООО «Славянка», — говорится в паблике сторонников Вячеслава Володина.
Отмечается также, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот в Саратовской области находится на личном контроле спикера Госдумы. Ранее Волоин обратился в прокуратуру с просьбой проверить ситуацию с исполнением соответствующей программы и привлечь виновных лиц к ответственности.
Строящийся дом на 2-м Азовском проезде в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU