Застройщик дома с шатающимися стенами в Саратове вызван в прокуратуру
Прокуратура Саратовской области начала проверку строительства дома на 2-м Азовском проезде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, основанием для проверки стали сообщения в СМИ, в том числе, «Комсомольской правде».
Напомним, мы писали, что в адрес сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина поступило видео, в котором указаны недостатки при строительстве объекта. Там шатаются стены, а в оконных проемах сквозные дыры.
Сейчас застройщик вызван в прокуратуру Заводского района для объяснений.
Дом предназначен для детей-сирот, а также переселенцев из аварийного жилья.
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ИСТОЧНИК KP.RU