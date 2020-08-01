Застройщик дома с шатающимися стенами в Саратове вызван в прокуратуру

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:28:27+03:00

Начата проверка после публикации в «КП-Саратов»

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Прокуратура Саратовской области начала проверку строительства дома на 2-м Азовском проезде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, основанием для проверки стали сообщения в СМИ, в том числе, «Комсомольской правде».

Напомним, мы писали, что в адрес сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина поступило видео, в котором указаны недостатки при строительстве объекта. Там шатаются стены, а в оконных проемах сквозные дыры.

Сейчас застройщик вызван в прокуратуру Заводского района для объяснений.

Дом предназначен для детей-сирот, а также переселенцев из аварийного жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU