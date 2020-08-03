2020-08-03T13:40:06+03:00
Общество

Поселкам Расково и Соколовый угрожают отлючить воду

С 5 августа за долги будет прекращена подача воды ООО «Кристалл 2001»
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» уведомило руководство ООО «Кристалл 2001», обеспечивающего водой жителей поселков Расково, хуторов Бартоломеевский и Малая Скатовка, а также рабочего поселка Соколовый о временном прекращении подачи холодной воды с 5 августа 2020 года.

Причина — дебиторская задолженность перед ООО «КВС» в размере более 5,2 млн рублей.

В апреле текущего года ООО «Кристалл 2001» не оплатил КВС услуги водоснабжения на сумму 338 486,61 рубля; в мае — 2 365 521,31 рубля; в июне — 2 515 775,06 рубля. При этом компания продолжает реализовывать холодную воду среди жителей по цене, на 15% превышающей стоимость воды ООО «КВС».

- Пользоваться ресурсами и не платить за это — неприемлемо. ООО «КВС», несмотря ни на что, продолжает оплачивать электроэнергию, поставку реагентов, необходимых для очистки и обеззараживания воды и стоков, наши специалисты выполняют перекладку изношенных участков коммуникаций, наконец, мы продолжаем платить зарплату своим сотрудникам, — все это деньги компании. Если кто-то из абонентов думает, что может не платить за пользование водой, то после всех попыток мирно убедить его в обратном, нам приходится прибегать к радикальным мерам, — поделился коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов.

Напомним, ранее ООО «КВС» обещало отключить подачу воды компании, занимающейся водоснабжением Сторожевки.

Согласно действующему законодательству, неоднократное неисполнение абонентом обязательств по оплате услуг водоснабжения и водоотведения (более двух расчетных периодов) является существенным нарушением договорных отношений. В случае неоплаты задолженности ООО «Кристалл 2001» ресурсоснабжающая организация «КВС» намерена требовать расторжения договора холодного водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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