В Сторожевке за долги перекрывают водоснабжение в 35-градусную жару

28 Июль 2020 2020-07-28T11:48:50+03:00

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ООО «КВС» уведомило, что за многомиллионные долги будет прекращена подача воды Сторожевской коммунальной компании (СКК). Последняя снабжает водой жителей села Сторожевка Татищевского района.

Поводом для отключения стал долг более 8,5 млн рублей. СКК не платит КВС за воду в добровольном порядке с июня 2019 года. Поэтому компании с 29 июля отключают водоснабжение. Без воды останется также население Сторожевки, а это около 3,5 тыс. человек.

Напомним, в 2013 году именно жители Сторожевки перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия воды. Это событие вышло на федеральный уровень.

В КВС отметили, что СКК копит долги, при этом продает холодную воду жителям по цене на 30% превышающей стоимость воды у КВС.

- По итогам совместного рабочего совещания с участием представителей министерства строительства и ЖКХ, администрации Татищевского муниципального района, состоявшегося в январе 2020 года, был составлен и утвержден Протокол с перечнем рекомендуемых мероприятий по погашению образовавшегося долга. ООО «СКК» было предложено разработать и согласовать график реструктуризации задолженности, рассмотреть вопрос уступки права требования задолженности по оплате за услуги водоснабжения и водоотведения, однако до настоящего времени данные вопросы не проработаны и не согласованы с ООО «КВС».

В отношении СКК было вынесено 17 решений судов, четыре исполнительных листа на сумму 2 434 598,82 рубля до настоящего времени не исполнены. Неоднократные обращения ресурсоснабжающей организации в адрес администрации Сторожевского муниципального образования Татищевского муниципального района, входящего в состав учредителей СКК, не принесли результата, — говорится в заявлении ООО КВС.

- У нас есть основания предполагать, что СКК пользуется покровительством местной администрации, так как в числе учредителей общества есть бывшие должностные лица Сторожевского муниципального образования Татищевского района, — рассказал коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов. — Обращения о работе Сторожевской коммунальной компании направлены КВС в УФСБ по Саратовской области и Саратовскую областную прокуратуру.

Согласно действующему законодательству, неоднократное неисполнение абонентом обязательств по оплате услуг водоснабжения и водоотведения (более двух расчетных периодов) является существенным нарушением договорных отношений. В случае неоплаты задолженности Сторожевской коммунальной компанией ООО «КВС» намерено требовать расторжения договора холодного водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU