Саратовскую облдуму могут закрыть на карантин из-за коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:04:59+03:00

Роспотребнадзор пока не принимал решения по заболеваниям в областной думе

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В Роспотребнадзоре не знают, надо ли закрывать Саратовскую областную думу на карантин из-за коронавируса

На брифинге в региональном Минздраве 3 августа заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева не смогла уточнить точное число заразившихся коронавирусом депутатов облдумы.

Матвеева сослалась на то, что она «первый день после отпуска» и данные надо уточнить.

Будет ли приостановлена работа регионального парламента Матвеева пока ответить не может.

- Я должна выяснить этот вопрос, проговорить с коллегами. Наверняка, если были случаи, то мероприятия там уже проведены, — заявила Надежда Матвеева.

Она подтвердила, что журналисты, которые сопровождали зараженных депутатов Дзюбана и Болякину 16 июля во время посещения цирка, могут быть контактными. Депутаты при этом были без масок.

- Их нужно носить в любом случае, особенно, если несколько человек собираются в помещении. В данном случае — контактны, если подтвержден коронавирус. Если контакт был краткосрочным — тоже учитывается, — пояснила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU