Саратовскую облдуму могут закрыть на карантин из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре не знают, надо ли закрывать Саратовскую областную думу на карантин из-за коронавируса
На брифинге в региональном Минздраве 3 августа заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева не смогла уточнить точное число заразившихся коронавирусом депутатов облдумы.
Матвеева сослалась на то, что она «первый день после отпуска» и данные надо уточнить.
Будет ли приостановлена работа регионального парламента Матвеева пока ответить не может.
- Я должна выяснить этот вопрос, проговорить с коллегами. Наверняка, если были случаи, то мероприятия там уже проведены, — заявила Надежда Матвеева.
Она подтвердила, что журналисты, которые сопровождали зараженных депутатов Дзюбана и Болякину 16 июля во время посещения цирка, могут быть контактными. Депутаты при этом были без масок.
- Их нужно носить в любом случае, особенно, если несколько человек собираются в помещении. В данном случае — контактны, если подтвержден коронавирус. Если контакт был краткосрочным — тоже учитывается, — пояснила Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU