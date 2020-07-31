2020-07-31T13:03:34+03:00
Общество

Саратовские чиновники не торопятся устранять последствия урагана

Глава региона пригрозил им прокуратурой
Дарья Вострикова
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Во время совещания по ликвидации последствий урагана в Саратовской области зампред правительства региона Роман Бусаргин сообщил, что предварительная сумма ущерба от стихии составляет около 120 млн рублей.

Уже приняты документы на компенсацию от Балаковского, Марксовского, Краснокутского, Базарно-Карабулакского районов. Вернули бумаги в Федоровский, Дергачевский, Питерский, Советский районы из-за недочетов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что не примет никаких отговорок по поводу несвоевременного оформления документов.

- От вашей оперативности зависят сроки завершения аварийно-восстановительных работ, возвращения соцобъектов к полноценной деятельности, — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что могут быть приняты меры вплоть до прокурорского реагирования.

Напомним, из-за стихии в нескольких районах региона был введен режим ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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