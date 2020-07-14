Шторм в Балакове: сильный ветер валит деревья и опоры ЛЭП, сносит крыши

В Балакове Саратовской области разгулялась стихия.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что сильный шквалистый ветер валит деревья и переворачивает конструкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/790414" frameborder="0"></iframe> Балаково шторм 14.07.20 1.

От ветра валились заборы. Фото соцсетей

Несколько деревьев рухнули на припаркованные автомобили. В комментариях люди уже обмениваются контактами юристов, чтобы попытаться отсудить материальный ущерб у города.

Деревья повредили несколько авто. Фото соцсетей

Паблики города пестрят видео и фотографиями разрушений: треснувшие и рухнувшие деревья, поврежденные авто, упавшие заборы, снесенные крыши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/790415" frameborder="0"></iframe> Балаково шторм 14.07.20 2.

Ураганный ветер причинил серьезные разрушения на островной части Балакова. Горожане сообщают про разгул стихии на улице Ленина.

Есть данные о сносе торговых рядов вблизи администрации района.

Ветер разрушил рынок. Фото соцсетей

Порывами сносят заборы из профиля. Очевидцы пишут о сорванной крыше с цеха ЖБК-7 на улице Тракторная.

Сорвало крышу цеха. Фото соцсетей

Мачта освещения рухнула на автобус.О пострадавших не сообщается.

Мачта освещения упала на автобус. Фото соцсетей

Областные спасатели начали работы в Балакове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/790447" frameborder="0"></iframe> Разрушение автостоянки в Балакове.

Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин рассказал, что оказалась разрушена автостоянка. Ветер и летящие конструкции повредили восемь автомобилей, несколько были перевернуты. Также пострадали четыре человека: двое ранены упавшими деревьями, один - осколками стекла и один находится в шоковом состоянии.

Кстати, по словам горожан, во многих районах города нет электричества. Областные спасатели подтвердили, что обесточено сразу несколько микрорайонов. Предположительно, как раз из-за поваленных линий электропередач.

Многие жители остались без электричества. Фото соцсетей

По словам метеорологов, скорость ветра в Балакове скорость ветра достигала скорость 28 метров в секунду. Это соответствует сильному и жесткому шторму.

Ветер ломал деревья в Балакове. Фото соцсетей

Также в областном Гидрометцентре предупредили, что стихия движется на Саратов. Через несколько часов в городе может подняться ураган. Жителям рекомендовано принять меры безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/790421" frameborder="0"></iframe> Балаково шторм 14.07.20 3.

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