Шторм в Балакове: сильный ветер валит деревья и опоры ЛЭП, сносит крыши
В Балакове Саратовской области разгулялась стихия.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что сильный шквалистый ветер валит деревья и переворачивает конструкции.
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От ветра валились заборы. Фото соцсетей
Несколько деревьев рухнули на припаркованные автомобили. В комментариях люди уже обмениваются контактами юристов, чтобы попытаться отсудить материальный ущерб у города.
Деревья повредили несколько авто. Фото соцсетей
Паблики города пестрят видео и фотографиями разрушений: треснувшие и рухнувшие деревья, поврежденные авто, упавшие заборы, снесенные крыши.
Балаково шторм 14.07.20 2.
Ураганный ветер причинил серьезные разрушения на островной части Балакова. Горожане сообщают про разгул стихии на улице Ленина.
Есть данные о сносе торговых рядов вблизи администрации района.
Ветер разрушил рынок. Фото соцсетей
Порывами сносят заборы из профиля. Очевидцы пишут о сорванной крыше с цеха ЖБК-7 на улице Тракторная.
Сорвало крышу цеха. Фото соцсетей
Мачта освещения рухнула на автобус.О пострадавших не сообщается.
Мачта освещения упала на автобус. Фото соцсетей
Областные спасатели начали работы в Балакове.
Разрушение автостоянки в Балакове.
Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин рассказал, что оказалась разрушена автостоянка. Ветер и летящие конструкции повредили восемь автомобилей, несколько были перевернуты. Также пострадали четыре человека: двое ранены упавшими деревьями, один - осколками стекла и один находится в шоковом состоянии.
Кстати, по словам горожан, во многих районах города нет электричества. Областные спасатели подтвердили, что обесточено сразу несколько микрорайонов. Предположительно, как раз из-за поваленных линий электропередач.
Многие жители остались без электричества. Фото соцсетей
По словам метеорологов, скорость ветра в Балакове скорость ветра достигала скорость 28 метров в секунду. Это соответствует сильному и жесткому шторму.
Ветер ломал деревья в Балакове. Фото соцсетей
Также в областном Гидрометцентре предупредили, что стихия движется на Саратов. Через несколько часов в городе может подняться ураган. Жителям рекомендовано принять меры безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU