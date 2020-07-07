В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС

7 Июль 2020 2020-07-07T08:28:00+03:00

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В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, губернатор области Валерий Радаев подписал соответствующее распоряжение, чтобы предотвратить угрозу продовольственной безопасности в связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за ливней и сильного града.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Ртищевском, Аткарском, Питерском, Краснокутском и Перелюбском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU