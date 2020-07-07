В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС
В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, губернатор области Валерий Радаев подписал соответствующее распоряжение, чтобы предотвратить угрозу продовольственной безопасности в связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за ливней и сильного града.
Режим чрезвычайной ситуации действует в Ртищевском, Аткарском, Питерском, Краснокутском и Перелюбском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU