При ремонте тротуаров в Саратове с корнем вырвали ели
В Саратове во время ремонта тротуаров выкорчевали деревья.
- Как вы считаете, допустимо ли ремонтировать тротуары подобным образом? Bobcat вырвал корни у многолетних елей, — рассказал в социальных сетях местный житель Андрей.
По его словам, инцидент произошел около школы №93 на СХИ в Кировском районе.
Напомним, после многочисленных скандалов с выпиловкой здоровых деревьев в городе мэр Михаил Исаев создал отдельную комиссию, которая должна была следить за зелеными насаждениями в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU