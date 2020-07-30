2020-07-30T13:06:17+03:00
Общество

При ремонте тротуаров в Саратове с корнем вырвали ели

За зелеными насаждениями в городе должна следить комиссия, созданная мэром
Ольга Симонова
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Ели вырваны с корнем. Фото из соцсетейЕли вырваны с корнем. Фото из соцсетей
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В Саратове во время ремонта тротуаров выкорчевали деревья.

- Как вы считаете, допустимо ли ремонтировать тротуары подобным образом? Bobcat вырвал корни у многолетних елей, — рассказал в социальных сетях местный житель Андрей.

По его словам, инцидент произошел около школы №93 на СХИ в Кировском районе.

Напомним, после многочисленных скандалов с выпиловкой здоровых деревьев в городе мэр Михаил Исаев создал отдельную комиссию, которая должна была следить за зелеными насаждениями в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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