При ремонте тротуаров в Саратове с корнем вырвали ели

30 Июль 2020 2020-07-30T13:06:17+03:00

Ели вырваны с корнем. Фото из соцсетей

За зелеными насаждениями в городе должна следить комиссия, созданная мэром

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В Саратове во время ремонта тротуаров выкорчевали деревья.

- Как вы считаете, допустимо ли ремонтировать тротуары подобным образом? Bobcat вырвал корни у многолетних елей, — рассказал в социальных сетях местный житель Андрей.

По его словам, инцидент произошел около школы №93 на СХИ в Кировском районе.

Напомним, после многочисленных скандалов с выпиловкой здоровых деревьев в городе мэр Михаил Исаев создал отдельную комиссию, которая должна была следить за зелеными насаждениями в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU