Режим самоизоляции в Саратове: пока горожане сидят по домам, власти пилят деревья и оставляют бревна на дорогах

21 Апр 2020 2020-04-21T20:39:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Саратова возмутились варварской вырубкой деревьев в городе.

Очевидцы сообщили, что здоровые крепкие на вид деревья сносят практически под корень.

Вот так под корень вырубают деревья в Саратове

При этом ветви и стволы остаются лежать на улицах, временами захламляя проезжую часть.

Угол Провиантской и Мичурина завален ветками

- Лучшее в мире благоустройство, — возмутилась местная жительница Мария.

Подобное зафиксировали очевидцы на углу улиц Мичурина и Провиантская, а также на Советской. Жители просят от властей цивилизованной опиловки деревьев, а также чтобы службы благоустройства начали убирать свой мусор.

Жители требуют прекратить варварскую опиловку зеленых насаждений

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU