2020-04-21T20:39:28+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Саратове: пока горожане сидят по домам, власти пилят деревья и оставляют бревна на дорогах

Жители требуют разобраться с варварским благоустройством [фото]
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Угол улицы Советская завален бревнами от спиленных деревьевУгол улицы Советская завален бревнами от спиленных деревьев
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Жители Саратова возмутились варварской вырубкой деревьев в городе.

Очевидцы сообщили, что здоровые крепкие на вид деревья сносят практически под корень.

Вот так под корень вырубают деревья в Саратове

Вот так под корень вырубают деревья в Саратове

При этом ветви и стволы остаются лежать на улицах, временами захламляя проезжую часть.

Угол Провиантской и Мичурина завален ветками

Угол Провиантской и Мичурина завален ветками

- Лучшее в мире благоустройство, — возмутилась местная жительница Мария.

Подобное зафиксировали очевидцы на углу улиц Мичурина и Провиантская, а также на Советской. Жители просят от властей цивилизованной опиловки деревьев, а также чтобы службы благоустройства начали убирать свой мусор.

Жители требуют прекратить варварскую опиловку зеленых насаждений

Жители требуют прекратить варварскую опиловку зеленых насаждений

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ИСТОЧНИК KP.RU

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