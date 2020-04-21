Режим самоизоляции в Саратове: пока горожане сидят по домам, власти пилят деревья и оставляют бревна на дорогах
Жители Саратова возмутились варварской вырубкой деревьев в городе.
Очевидцы сообщили, что здоровые крепкие на вид деревья сносят практически под корень.
Вот так под корень вырубают деревья в Саратове
При этом ветви и стволы остаются лежать на улицах, временами захламляя проезжую часть.
Угол Провиантской и Мичурина завален ветками
- Лучшее в мире благоустройство, — возмутилась местная жительница Мария.
Подобное зафиксировали очевидцы на углу улиц Мичурина и Провиантская, а также на Советской. Жители просят от властей цивилизованной опиловки деревьев, а также чтобы службы благоустройства начали убирать свой мусор.
Жители требуют прекратить варварскую опиловку зеленых насаждений
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ИСТОЧНИК KP.RU