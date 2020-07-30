Роспотребнадзор в Саратове дал рекомендации по коронавирусу: ограничения продлеваются на август
Роспотребнадзор уже дал рекомендации по поводу продления ограничений в связи с заболеваемостью коронавирусом в Саратовской области.
Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова пояснила ситуацию на брифинге в Минздраве 30 июля.
- Ограничения будут продлены. Мы на первом этапе снятия ограничений и не можем пока никак перейти на второй этап. Это из-за продолжительного роста заболеваемости, — пояснила Архипова.
Формально продление ограничений утверждает своим постановлением председатель правительства области Александр Стрелюхин. Однако происходит это по рекомендациям Роспотребнадзора. Напомним, текущие ограничения действуют до 31 июля включительно.
В Саратовской области за минувшие сутки 99 новых заболевших.
Распространение коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU