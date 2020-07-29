Снимается карантин из-за коронавируса в селе Балаковского района

29 Июль 2020 2020-07-29T18:46:05+03:00

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В селе Новополеводино Балаковского района Саратовской области отменен карантин, введенный из-за коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, ограничительные мероприятия будут сняты завтра, 30 июля.

Напомним, село было закрыт на карантин в начале июля, когда после похорон, на которых присутствовало большое количество людей, там был зарегистрирован очаг заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU