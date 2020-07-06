Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T12:30:06+03:00

В селе Новополеводино проживают около 500 семей

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Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района. Там произошла вспышка заболеваемости коронавирусом.

Об этом на брифинге 6 июля в минздраве области рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- Ранее заболеваемость была среди жителей села. Сегодня зарегистрировано девять новых случаев среди контактных. Село - около 500 человек, порядка 300 дворов. Для этого села заболеваемость высокая. Чтобы не допустить распространения, готовим материалы о закрытии и введений ограничительных мер, - заявила Матвеева.

Ранее стало известно, что новые заражения произошли после похорон больного коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU