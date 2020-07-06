Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса
Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района. Там произошла вспышка заболеваемости коронавирусом.
Об этом на брифинге 6 июля в минздраве области рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
- Ранее заболеваемость была среди жителей села. Сегодня зарегистрировано девять новых случаев среди контактных. Село - около 500 человек, порядка 300 дворов. Для этого села заболеваемость высокая. Чтобы не допустить распространения, готовим материалы о закрытии и введений ограничительных мер, - заявила Матвеева.
Ранее стало известно, что новые заражения произошли после похорон больного коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU