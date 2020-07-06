После похорон в Балаковском районе зафиксирована вспышка COVID-19

6 Июль 2020 2020-07-06T11:37:35+03:00

Село Новополеводино могут закрыть на карантин.

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Как сообщает сайт «ProBalakovo», решается вопрос о закрытии села Новополеводино в Балаковском районе на карантин. Вопрос подняли на совещании при главе Балаковского района.

По словам главного медика района Татьяны Шарабановой, в селе похоронили пациента, скончавшегося от COVID-19. Вскоре, выявили девять положительных случаев коронавирусной инфекции среди родственников и присутствующих на похоронах. Всего обследовали 60 человек.

Решение о карантине будет приниматься областным штабом. Планируют проводить обходы в селе, чтобы проверить состояние жителей.

Как сообщил глава Балаковского района, были нарушения в плане погребения усопшего с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU