После похорон в Балаковском районе зафиксирована вспышка COVID-19
Как сообщает сайт «ProBalakovo», решается вопрос о закрытии села Новополеводино в Балаковском районе на карантин. Вопрос подняли на совещании при главе Балаковского района.
По словам главного медика района Татьяны Шарабановой, в селе похоронили пациента, скончавшегося от COVID-19. Вскоре, выявили девять положительных случаев коронавирусной инфекции среди родственников и присутствующих на похоронах. Всего обследовали 60 человек.
Решение о карантине будет приниматься областным штабом. Планируют проводить обходы в селе, чтобы проверить состояние жителей.
Как сообщил глава Балаковского района, были нарушения в плане погребения усопшего с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU