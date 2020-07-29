Штаб Западного военного округа проводит проверку после гибели солдата в Саратове

29 Июль 2020 2020-07-29T14:19:46+03:00

Военнослужащий выпал из поезда, его не выбрасывали - утверждают в пресс-службе ЗВО

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Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, служившего по контракту в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области. Об этом сообщили "КП-Саратов" в пресс-служба Западного военного округа.

Напомним, 28 июля на железнодорожном перегоне Екатериновка – Салтыковка (Саратовская обл.) из воинского эшелона выпал и разбился насмерть солдат.

В сообщении Западного военного округа говорится, что "военнослужащий, нарушив требования безопасности, выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы несовместимые с жизнью".

ИСТОЧНИК KP.RU