2020-07-29T14:19:46+03:00
Происшествия

Штаб Западного военного округа проводит проверку после гибели солдата в Саратове

Военнослужащий выпал из поезда, его не выбрасывали - утверждают в пресс-службе ЗВО
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Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, служившего по контракту в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области. Об этом сообщили "КП-Саратов" в пресс-служба Западного военного округа.

Напомним, 28 июля на железнодорожном перегоне ЕкатериновкаСалтыковка (Саратовская обл.) из воинского эшелона выпал и разбился насмерть солдат.

В сообщении Западного военного округа говорится, что "военнослужащий, нарушив требования безопасности, выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы несовместимые с жизнью".

ИСТОЧНИК KP.RU

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