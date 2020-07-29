Скончался выпавший из поезда в Саратовской области солдат
Парень получил смертельные травмы
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В Саратовской области вчера вечером, 28 июля, из поезда выпал солдат.
Падение обернулось смертью, сообщает «ЧП-Саратов».
Инцидент произошел на перегоне Екатериновка — Салтыковка. На месте в обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители.
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ИСТОЧНИК KP.RU