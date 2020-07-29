В Саратовской области появились еще три двухсотбалльника по ЕГЭ

29 Июль 2020 2020-07-29T09:49:20+03:00

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В Саратовской области еще три выпускника получили 200 баллов по ЕГЭ.

Об этом сообщает в своем профиле в соцсети Instagram зампред правительства Ирина Седова.

Это Ангелина Зеленоцва из ЛГН, Янина Пятева из ЛИЕН (обе блестяще сдали химию и русский язык), Ангелина Масленникова из лицея №62 (обществознание и история).

Напомним, ранее двое ребят в регионе на отлично сдали экзамены — Кирилл Гречухин из гимназии №1 Балакова (русский язык и информатика) и Полина Ананина (русский язык и история).

В этом году в Саратовской области зарегистрировано 15 стобалльных результатов по химии: восемь в Саратове, четыре в Марксе, по одному в Балашове, Вольске, Ершове. По обществознанию в регионе их пять: два в Энгельсе, по одному — в Балакове, Саратове, поселке Мокроус Федоровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU