Кирилл Гречухин стал первым двухсотбалльником в Саратовской области
Известны результаты ЕГЭ по первым предметам, которые выпускники сдавали в этом году.
Как рассказала зампред правительства Саратовской области Ирина Седова в своем Instagram, Кирилл Гречухин из гимназии №1 Балакова получил сразу 200 баллов — за русский язык и информатику.
Отмечается, что на 100 баллов экзамены написали 42 выпускника. Среди них два выпускника прошлых лет и 11-классник из Московской области, который сдавал экзамен в регионе.
Впереди у ребят иностранные языки, в числе которых английский, французский, немецкий, испанский и китайский.
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ИСТОЧНИК KP.RU