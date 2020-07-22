2020-07-22T14:21:11+03:00
Общество

Кирилл Гречухин стал первым двухсотбалльником в Саратовской области

Он получил высокую оценку за русский язык и информатику
Дарья Вострикова
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Известны результаты ЕГЭ по первым предметам, которые выпускники сдавали в этом году.

Как рассказала зампред правительства Саратовской области Ирина Седова в своем Instagram, Кирилл Гречухин из гимназии №1 Балакова получил сразу 200 баллов — за русский язык и информатику.

Отмечается, что на 100 баллов экзамены написали 42 выпускника. Среди них два выпускника прошлых лет и 11-классник из Московской области, который сдавал экзамен в регионе.

Впереди у ребят иностранные языки, в числе которых английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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