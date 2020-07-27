В Саратовской области появился второй выпускник, набравший 200 баллов на ЕГЭ

27 Июль 2020 2020-07-27T10:29:58+03:00

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Выпускница гимназии №4 в Саратове Полина Ананина смогла получить 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам. Она сдала максимально успешно русский язык и историю.

Ранее такой же результат смог показать ученик гимназии №1 из Балакова Кирилл Гречухин. Он сдал на 100 баллов русский язык и информатику.

Обоих поздравила в своем Instagram зампред правительства Ирина Седова:

«В этом году в регионе историю на 100 баллов сдали восемь выпускников. В Саратове — четыре стобалльных результата, по одному — в Озинках, Новоузенске, Хвалынск, Энгельсе. Молодцы!»

ИСТОЧНИК KP.RU