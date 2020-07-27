В Саратовской области появился второй выпускник, набравший 200 баллов на ЕГЭ
Выпускников поздравила зампред правительства Ирина Седова
Полина Ананина
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Выпускница гимназии №4 в Саратове Полина Ананина смогла получить 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам. Она сдала максимально успешно русский язык и историю.
Ранее такой же результат смог показать ученик гимназии №1 из Балакова Кирилл Гречухин. Он сдал на 100 баллов русский язык и информатику.
Обоих поздравила в своем Instagram зампред правительства Ирина Седова:
«В этом году в регионе историю на 100 баллов сдали восемь выпускников. В Саратове — четыре стобалльных результата, по одному — в Озинках, Новоузенске, Хвалынск, Энгельсе. Молодцы!»
ИСТОЧНИК KP.RU