Власти Саратова 15 лет не могут справиться с шумными мотоциклистами

28 Июль 2020 2020-07-28T12:24:35+03:00

По словам депутата гордумы Александра Янкловича, проблему пытаются решить с 2005 года

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В администрации Саратова вчера, 27 июля, состоялась встреча с городскими мотоциклистами.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, ранее по инициативе городских депутатов собирались ограничить проезд по девяти улицам облцентра ночью, но глава Саратова Михаил Исаев не стал подписывать документ об ограничениях.

Как заявил депутат Саратовской гордумы Александр Янклович, к нему обращались жители поселка Юбилейный с просьбой запретить проезд мотоциклистам, ведь неудобства они доставляют уже 15 лет.

- Эта проблема возникла не сейчас. Мы пытаемся ее решить с 2005 года: проводили рейды, обращались с призывами к мотоциклистам, повесили баннеры, но нет никакого понимания. Как ездили, так и продолжают ездить в ночное время, а 7,5 тыс. жителей вдоль Усть-Курдюмского шоссе уснуть не могут, — рассказал Янклович.

Также рассматривали вопрос установки шумозащитных экранов, но они действуют только до пятого этажа.

Свое мнение высказали также представители мотосообществ Николай Жилин и Олег Голованов. По их словам, тишину нарушают только водители на неисправном транспорте, а добросовестные — не издают громких звуков.

Встреча в администрации Саратова. Фото пресс-службы мэрии

Замруководителя ГИБДД России по Саратову Юрий Носов заявил, что поймать таких нарушителей сложно, учитывая как маневренность мотоцикла, так и здоровье водителя, но установка запрещающих знаков в некоторой степени будет воздействовать на мотоциклистов.

Администрация, депутаты, Госавтоинспекция и мотоциклисты пообещали, что скоро разработают комплекс профилактических мер. Меж тем вопрос по установке знаков остался открытым, а шумные водители двухколесных коней продолжают ездить по Саратову ночами.

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ИСТОЧНИК KP.RU