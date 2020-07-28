2020-07-28T12:24:35+03:00
Общество

Власти Саратова 15 лет не могут справиться с шумными мотоциклистами

По словам депутата гордумы Александра Янкловича, проблему пытаются решить с 2005 года
Ольга Симонова
Поделиться:
Встреча в администрации Саратова. Фото пресс-службы мэрииВстреча в администрации Саратова. Фото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

В администрации Саратова вчера, 27 июля, состоялась встреча с городскими мотоциклистами.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, ранее по инициативе городских депутатов собирались ограничить проезд по девяти улицам облцентра ночью, но глава Саратова Михаил Исаев не стал подписывать документ об ограничениях.

Как заявил депутат Саратовской гордумы Александр Янклович, к нему обращались жители поселка Юбилейный с просьбой запретить проезд мотоциклистам, ведь неудобства они доставляют уже 15 лет.

- Эта проблема возникла не сейчас. Мы пытаемся ее решить с 2005 года: проводили рейды, обращались с призывами к мотоциклистам, повесили баннеры, но нет никакого понимания. Как ездили, так и продолжают ездить в ночное время, а 7,5 тыс. жителей вдоль Усть-Курдюмского шоссе уснуть не могут, — рассказал Янклович.

Также рассматривали вопрос установки шумозащитных экранов, но они действуют только до пятого этажа.

Свое мнение высказали также представители мотосообществ Николай Жилин и Олег Голованов. По их словам, тишину нарушают только водители на неисправном транспорте, а добросовестные — не издают громких звуков.

Встреча в администрации Саратова. Фото пресс-службы мэрии

Встреча в администрации Саратова. Фото пресс-службы мэрии

Замруководителя ГИБДД России по Саратову Юрий Носов заявил, что поймать таких нарушителей сложно, учитывая как маневренность мотоцикла, так и здоровье водителя, но установка запрещающих знаков в некоторой степени будет воздействовать на мотоциклистов.

Администрация, депутаты, Госавтоинспекция и мотоциклисты пообещали, что скоро разработают комплекс профилактических мер. Меж тем вопрос по установке знаков остался открытым, а шумные водители двухколесных коней продолжают ездить по Саратову ночами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области появится единая служба «03»
Чтобы «спасти» жительницу Саратова от двух кредитов, мошенник оформил на нее один
Власти Саратова 15 лет не могут справиться с шумными мотоциклистами
Алексей Частов переходит на работу в региональный Россельхознадзор
Саратовца отправили в «строгач» на девять месяцев за нападение на полицейского
В Саратовской области до ноября пройдет реорганизация системы здравоохранения в районах
В Балакове бомж забил руками и черенком лопаты приютившую его старушку
В тени пирамиды «МММ»: Как работают современные мошенники
В Саратовской области фура слетела в кювет и опрокинулась
Почти 15 тыс. семей Саратовской области назначили выплату на первенца
Около морга на Шелковичной женщина на иномарке сбила пенсионера
В Энгельсском районе пропала дезориентированная пенсионерка
В Синодском сгорел двухквартирный дом