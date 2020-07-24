2020-07-24T08:12:28+03:00
Общество

Исаев не стал запрещать мотоциклистам кататься по ночным улицам Саратова

Мэр решил обсудить этот вопрос
Ольга Симонова
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Глава Саратова Михаил Исаев не стал запрещать мотоциклистам ездить по ночам и поручил заместителю организовать встречу с инициаторами этой идеи, депутатами гордумы, ГИБДД и представителями мотосообщества, чтобы проработать решение.

Как сообщил градоначальник в своем Instagram, жалобы от жителей на шум и высокую скорость байкеров есть, но он не подписал документ об ограничениях, так как тотальный запрет ограничивает права добросовестных мотоциклистов.

Также для водителей двухколесного транспорта, по его словам, не продуманы пути объезда.

Напомним, вчера, 23 июля, пресс-служба мэрии сообщила, что мотоциклистам запретили ездить по девяти улицам Саратова с 22:00 до 06:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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