В Саратове запретили ездить на мотоциклах по девяти улицам

23 Июль 2020 2020-07-23T09:48:34+03:00

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На девяти улицах Саратова мотоциклистам запретили кататься ночью.

- Ограничение будет действовать с 22:00 до 06:00. Такое решение принял техсовет по вопросам городского хозяйства Саратова. На дорогах будут стоять специальные знаки, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Теперь мотоциклистам нельзя будет проехать по:

- Лермонтова от Московской до Валовой;

- Валовой от Лермонтова до Набережной Космонавтов;

- Набережной Космонавтов от Валовой до Большой Затонской;

- Большой Затонской от Набережной Космонавтов до Большой Сеченской;

- Большой Сеченской от Большой Затонской до улицы Аэропорт;

- Мясницкой от Соколовой до Соколовогорской;

- Соколовогорской от Мясницкой до улицы Аэропорт;

- улице Аэропорт от Соколовогорской до Усть-Курдюмской;

- Усть-Курдюмской от улицы Аэропорт до Усть-Курдюмского шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU