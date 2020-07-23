В Саратове запретили ездить на мотоциклах по девяти улицам
На девяти улицах Саратова мотоциклистам запретили кататься ночью.
- Ограничение будет действовать с 22:00 до 06:00. Такое решение принял техсовет по вопросам городского хозяйства Саратова. На дорогах будут стоять специальные знаки, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Теперь мотоциклистам нельзя будет проехать по:
- Лермонтова от Московской до Валовой;
- Валовой от Лермонтова до Набережной Космонавтов;
- Набережной Космонавтов от Валовой до Большой Затонской;
- Большой Затонской от Набережной Космонавтов до Большой Сеченской;
- Большой Сеченской от Большой Затонской до улицы Аэропорт;
- Мясницкой от Соколовой до Соколовогорской;
- Соколовогорской от Мясницкой до улицы Аэропорт;
- улице Аэропорт от Соколовогорской до Усть-Курдюмской;
- Усть-Курдюмской от улицы Аэропорт до Усть-Курдюмского шоссе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU