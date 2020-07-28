2020-07-28T12:35:50+03:00
Политика

Алексей Частов переходит на работу в региональный Россельхознадзор

Главный ветеринарный врач ушел из правительства Саратовской области
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Алексей ЧастовАлексей Частов
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С 27 июля в Саратовской области Алексей Частов больше не возглавляет управления ветеринарии Правительства Саратовской области.

Губернатор Валерий Радаев подписал постановление об освобождении от должности главного санитарного врача.

Сообщается. что Частов уволился по собственной инициативе.

В разговоре с корреспондентом "КП-Саратов" Алексей Частов рассказал, что в ближайшее время возглавит региональное управление Россельхознадзора.

С марта эта должность была вакантной, после того как в марте 2020 года ее оставил Александр Игонькин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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